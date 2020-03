Arzt muss nun allein die Stellung im Tal halten

Mediziner Ernst Toferer (41) denkt bereits an seine Rückkehr: „In 14 Tagen bin ich hoffentlich wieder einsatzfähig“, meint Toferer. Der 41-Jährige ist einer von zwei Hausärzten im Pongauer Großarltal. Doch nach einem positiven Corona-Test steht Toferer seit Samstag unter Quarantäne. Seine Praxis bleibt nun vorläufig geschlossen, ein Ersatz für ihn ist fraglich. „Sprengelärzte zu finden ist generell schon schwer genug. Dass das Tal unter Quarantäne steht, macht es nicht leichter“, so Toferer. Mediziner Matvei Bredikhin muss bis dahin allein die Versorgung der Gemeinden Hüttschlag und Großarl übernehmen. Er achtet bereits seit Wochen auf die nötige Distanz zu Patienten. „Wir machen halt viel mehr telefonisch“, schilderte Bredikhin der „Krone“ bereits am Donnerstag.