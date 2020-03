Mit einer App am Nerv der Zeit

Als Läufer holte Günther Matzinger bei den Paralympischen Spielen 2016 in London Doppel-Gold über 800 und 400 Meter. Im Vorjahr stieg der Salzburger erfolgreich auf Triathlon um, katapultierte sich in kürzester Zeit auf Position vier der Sprint-Rangliste. „Die Top Acht sind in Tokio dabei“, wähnt sich Matzinger so gut wie qualifiziert, da wohl keine Quali mehr steigen wird.