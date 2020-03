Okan Aydin: Heimreise wurde zum Trip der Angst!

Die Angst im Hinterkopf! Am 14. März hatte sich Austria Klagenfurt-Mittelfeldzauberer Okan Aydin entschieden, die Familie in Leverkusen zu besuchen - dann explodierten dort die Corona-Erkrankungen. „Der Kreis Nordrhein-Westfalen ist jetzt der am schlimmsten betroffene Teil in Deutschland. Es sollen schon 4500 sein. Wenn ich gewusst hätte, dass es so schlimm wird, wäre ich nicht gefahren. Der Respekt ist groß, man darf das nicht unterschätzen“, sagt Okan.