Pendler dürfen durch, andere nur mit einem Attest

Letzteres betrifft „Schlüsselarbeitsplatze“, so Wolfgruber: Klinikmitarbeiter, Einsatzkräfte, Lebensmittelverkäufer oder auch Mechaniker. Eine Arbeitsbestätigung sollte vorhanden sein. Schwierigkeiten gab es seit dem Beginn der Kontrollen am Donnerstag kaum welche: Zurzeit laufe es „sehr ruhig“ ab, heißt es von der Polizei. An Personal mangele es trotz der zusätzlichen Sicherungsaufgabe nicht: „Sämtliche Polizeischüler sind eingezogen und an der Grenze assistieren uns auch die Heeressoldaten“, erklärt Wolfgruber.