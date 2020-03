Hallwanger Fußballer werden zum Facebook-Hit

Die Idee für diese Aktion kam vom Vorstand der Hallwanger. Auch Coach Schöberl ist begeistert: „Die Jungs machen das wirklich super. Ich hoffe, dass noch mehr Videos kommen.“ Das „richtige“ Training darf bei dem ganzen Spaß aber nicht zu kurz kommen. „Jeder Spieler hat einen Trainingsplan bekommen um sich auch in dieser Zeit in Form zu halten.“ Ob die Frühjahrssaison in der Salzburger Liga überhaupt startet ist noch nicht geklärt. Die Hallwanger, die sich aktuell auf dem Vorletzem Platz befinden, wollen den Abstieg unbedingt vermeiden.