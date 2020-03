Die Wohnungslosenhilfe in Linz bleibt gesichert

„Obwohl die Vereine auf Notbetrieb umgestellt haben, bleibt gesichert, dass Obdachlose in Linz Betreuung und die notwendige Unterstützung erhalten", betont Bürgermeister Klaus Luger. "Ich bedanke mich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in dieser schwierigen Zeit ihr Bestes geben, um weiterhin für die Menschen da zu sein", so Sozialreferentin Vizebürgermeisterin Karin Hörzing.