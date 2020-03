Coronavirus: Zwei weitere Todesfälle in Wien

In Wien hat es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben: „Am Sonntag sind zwei 81-Jährige, eine Frau und ein Mann, im Krankenhaus an den Folge der Erkrankung gestorben“, teilte Corina Had, Sprecherin des medizinischen Krisenstabes der Stadt Wien, mit. Die Zahl der nachgewiesen mit SARS-CoV-2 infizierten Wiener ist auf 413 gestiegen (Stand: 13 Uhr).