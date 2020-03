Jetzt meldet sich der Winter zurück

Über Österreich halten sich am Rande eines Tiefs in hohen Luftschichten am Donnerstag noch teils dichte Wolken. Anfangs fällt daraus auch noch etwas Schnee. Nach und nach zieht der Kaltlufttropfen aber ab und macht Platz für wärmere Luft. Die Niederschläge gehen damit bis in mittlere Höhenlagen in Regen über, bevor sie am Nachmittag gebietsweise abklingen. Im Westen und Norden des Landes bleibt es generell meist trocken und hier gibt es auch öfter Sonnenschein. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Richtungen um Ost. Frühtemperaturen minus sechs bis plus ein Grad, Tageshöchsttemperaturen fünf bis elf Grad.