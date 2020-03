Josef Linder, Obmann der rund 40 landwirtschaftlichen Gärtner mit Betrieb in Siezenheim, hat in Corona-Tagen eine kleine Selbstbedienungszone im Freien aufgebaut. Seine Glashäuser sind voll. „Die Arbeit der letzten Monate ist damit dahin“, sagt er nachdenklich. Entscheidend ist jetzt vor allem auch, dass die Frühlingsblumen nicht ewig den Platz blockieren können. Sein Sohn Sebastian führt Blumengeschäfte in Salzburg-Nonntal und in Maxglan. Die Läden bleiben zu. „Wir konzentrieren uns jetzt auf die Gräber“, versucht er optimistisch zu bleiben.