30 Millionen! Brady unterschreibt Rentenvertrag

Der Wechsel von Quarterback-Superstar Tom Brady zu den Tampa Bay Buccaneers ist perfekt. „Der G.O.A.T. (“Greatest Of All Time„, Anm.) kommt nach Tampa“, verkündeten die Buccaneers am Freitag stolz auf ihrer Homepage. Nach Angaben des Clubs aus der American-Football-Liga NFL erhält der 42-jährige Brady in Tampa einen Vertrag über mehrere Jahre. Und der soll zudem mit 30 Millionen Dollar (ca. 27 Millionen Euro) pro Saison wirklich gut dotiert sein!