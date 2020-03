Coronavirus trifft auch Prostituierte hart

Naheliegend also, dass vor allem Damen im horizontalen Gewerbe eine Zwangspause einlegen. Doch dass sich nicht alle daran halten, ist vor allem der Prostituierten „Die dritte Frau“ klar, die regelmäßig auf City4U über ihre Erlebnisse in diesem Job erzählt: „Ich bin mir sicher, dass sehr viele Frauen nun auf dem illegalen Weg versuchen werden, an Freier zu kommen. Ob auf der Straße oder per Anzeige im Web. Und es wird leider auch zahlreiche Männer geben, die diese Möglichkeit nutzen werden“, sagt sie im City4U-Gespräch.