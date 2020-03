150 Event-Mitarbeiter warten darauf, zu helfen

Unter der Leitung von Vergim Bekirovski, Head of Media Sales & Sponsoring, werden Freiwillige koordiniert und mit hilfesuchenden Stellen und Institutionen vernetzt. Bereits über 100 Mitarbeiter aus dem Nachtleben und Sicherheitsbereich konnten als helfende Hände an den Einzelhandel vermittelt werden, um die grandiose Arbeit der Handelsketten in der Versorgung der Menschen zu unterstützen. Einen enormen Beitrag in der Unterstützung des Handels leistet das Sicherheitsteam von THURS, wo überwiegend aktive Mitglieder der österreichischen Streitkräfte beschäftigt sind. Die Geschäftsführung und Teamleiter der Wiener Sicherheitsfirma verfügen über eine zehnjährige militärische Eliteausbildung.