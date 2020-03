Weitere Corona-Fälle bei NBA-Teams

In der National Basketball Association nimmt die Zahl der Coronavirus-Fälle zu. Die Philadelphia 76ers haben am Donnerstag drei positive Tests in ihrem Verein öffentlich gemacht. Ob es sich dabei um Basketball-Profis aus der NBA, Trainer oder andere Mitarbeiter handelt, gab das Team nicht bekannt. Wenig später gaben die Boston Celtics bekannt, dass einer ihrer Spieler positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet wurde. Einen Namen nannten die Celtics nicht.