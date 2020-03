„Hoffe, dass Decke nicht allen auf den Kopf fällt“

In der Nachbargemeinde Großarl liegt Ortschef Johann Rohrmoser bereits seit Mittwoch wegen einer Infektion mit dem Virus im Bett. Der Großarler Hausarzt Matvei Bredikhin will dennoch auch weiterhin Ruhe bewahren: „Wir machen halt viel mehr telefonisch“, sagt der Mediziner. Nur zwölf Patienten habe er am Donnerstag gezählt. Die Apotheken im Pongau sind laut ihm derzeit viel mehr gefordert. In der Hofgasteiner Kurapotheke herrschte tatsächlich Trubel. Man sei im Stress, ließ eine Mitarbeiterin wissen. Das Geschäft konnte nach der Sperre am Mittwoch öffnen.