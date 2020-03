Absatz für Sexspielzeuge steigt rapide an

Laut dem Online-Sexspielzeughändler Womanizer sind die Verkäufe von Sexspielzeug seit Jänner rapide gestiegen. In Kanada um ganze 135 Prozent. Aber auch in China wurde in den ersten beiden Monaten des neuen Jahres kräftig bestellt: Steigerung um 71 Prozent. In Italien, das besonders unter dem Coronavirus leidet, wurde ebensfalls um 60 Prozent mehr bestellt.