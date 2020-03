Zahl der Patienten in Krankenhäusern steigt

„Alle Notfall-Pläne laufen“

Im Bezirk Reutte gab es am Mittwoch vier positiv getestete Personen, alle befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schwaz waren elf Verdachtsfälle stationär untergebracht. Drei Stationen sind für Corona-Patienten reserviert. „Alle Notfall-Pläne laufen“, erklärt Geschäftsführerin Margit Holzhammer. In Schwaz gibt es ebenfalls Gesundheitskontrollen an den Eingängen. Vom Personal ist noch niemand erkrankt. In St. Johann mussten einige Mitarbeiter in Quarantäne. Dort liegen auch schon mehrere Corona-Patienten. Norbert Kaiser, ärztlicher Direktor: „Wir tun alles, um 650 Mitarbeiter und auch die Patienten zu schützen.“