Diese Wiener Lokale liefern nach Hause

# The Sign Lounge

Für manche ist ein guter Cocktail am Wochenende als Absacker nach einer Arbeitswoche ein Muss und dieses Muss muss man sich eben nicht nehmen lassen. Zumindest hat das Kan Zuo beschlossen. Der Geschäftsführer der „The Sign Lounge“ sorgt ab sofort mit einem Cocktail-Lieferservice für flüssige Gaumenfreuden bei seinen Kunden. Wer sich nun fragt, wie das bewerkstelltigt werden soll, kann beruhigt sein. Um die Qualität zu gewährleisten, werden diese in Flaschen gefüllt und das notwendige Eis sowie die Garnitur mitgeliefert. Vom „Baywatch Clear Colada“ über „Smokey Chocolate Wine“ sind viele Kreationen zu entdecken.

Geliefert wird in die Bezirke 1. bis 9. sowie 16. bis 21.