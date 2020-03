Tafelspitz per Bote: Plachutta liefert nun

Schon bisher konnte man die Plachutta Spezialitäten per Selbstabholung mit nach Hause nehmen, was viele Gäste bereits gern in Anspruch nahmen. Dafür hatte Plachutta ein spezielles Verpackungsprogramm entwickelt. Die Speisen sind fertig zubereitet und müssen nur noch erwärmt werden, wofür die Verpackung auch eine genaue Anleitung enthält. Ab dem kommenden Freitag liefert Plachutta seine Spezialitäten vom gekochten Weideochsen mit kräftiger Suppe, Gemüse und Rösterdäpfel sowie weitere Klassiker wie Wiener Schnitzel und Kalbsrahmgulasch bis hin zu Süßspeisen nach Hause oder in offen gehaltene Betriebe bzw. Büros.