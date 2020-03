Klanglicht & Psalm verschoben, Kulturjahr pausiert

Förderrichtlinien an Situation anpassen

Doch auch abseits des Kulturjahres möchte Riegler den Kulturschaffenden so schnell und gut als möglich unter die Arme greifen: So will er etwa den Gemeinderat ersuchen, eine Sonderförderrichtlinie zu beschließen. Demnach sollen Förderungen auch dann gewährt werden können, wenn zwar Vorbereitungskosten und -arbeiten angefallen sind, die Aufführung oder Ausstellung sich aber verzögert.