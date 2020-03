„Sind froh, dass wir noch arbeiten dürfen“

Der bisher umsatzstärkste Tag war der vergangene Freitag, als viele Menschen durch Falschmeldungen in den sozialen Medien zu Hamsterkäufen übergingen. „Letzten Freitag haben wir bis elf Uhr so viel Umsatz gemacht wie sonst an einem ganzen Tag.“ Generell würden sie zur Zeit mehr Tabakwaren verkaufen und man merke auch einen leichten Anstieg an Zeitschriften, Rätsel- und Sudokuhelften. Ihre Trafik möchten die beiden auch unbedingt weiterhin geöffnet haben, denn: "Wir sind froh, wenn wir unseren Teil für die Gesellschaft in dieser Zeit beitragen können.