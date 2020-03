Staffelfinale: Marcell knüpft „guten Draht zur Ex“

Unter Herzschmerz pur leidet aktuell „Dragomir“ (Valentin). Teeniemama Julia hat ihn in den Wind geschossen, was Valentin schwer mitgenommen hat. „Das war eine schwierige Trennung und ist es noch immer. Ich liebe sie noch immer. Ich bin einfach ‘depri‘ und nur am Weinen.“ Nach einem Monat in seiner Heimat Rumänien leidet er immer noch an den Nachwehen und stellt nun Ansprüche. „Er will die Kleine sehen“, erklärt Julia ihrer Mama Simone. „Auf der einen Seite ist es mir gut gegangen, als er sich wegen der Kleinen gemeldet hat. Auf der anderen Seite auch nicht, weil er mich nicht mehr in Ruhe lässt und jeden Tag wissen will, wo ich bin.“