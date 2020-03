Einsatzkräfte werden für Corona gebraucht

„Die Lage ist ernst, ich appelliere an die Salzburger Bevölkerung, den Weg des Bundes mitzugehen und das Haus nicht zu verlassen. Ganz wichtig dabei ist auch, dass man nun nicht zu einer riskanten Ski-, Rad- oder Wandertour in die Berge aufbricht“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer. Der Geschäftsführer des Salzburger Alpenvereins Harald Wieser pflichtet ihm bei: „Maßvolle Bewegungen an der frischen Luft sind ok, aber keine Abenteuer am Berg.“