Ein Appell aus Spitälern: „Bitte bleibt daheim!“

„Täglich evaluiert“

„Wichtig dabei ist, dass täglich evaluiert wird, was operiert werden kann“, heißt es dazu aus der Holding. Im Kepler Uniklinikum in Linz ist die Bettenauslastung bereits von über 80 Prozent auf 59 Prozent gefallen. In den Häusern anderer Träger ist bei den planbaren OPs eine ähnliche Entwicklung zu verzeichnen, etwa im Ordenskrankenhaus in Braunau. Da wird in den Abteilungen entschieden, was noch gemacht werden kann.