St. Patrick‘s Day via interaktivem Live-Stream

Heute, am St. Patrick‘s Day, würde sich Wien eigentlich in ein grünes Meer aus Kleeblättern verwandeln. Grünes Bier würde gezapft werden und der irische Feiertag würde feuchtfröhlich in unzähligen Lokalen gefeiert werden. Da das leider nicht möglich ist, hat sich die irische Whiskey Marke Jameson einen interaktiven Live-Stream überlegt, sodass sich jeder die Party via Facebook ins Wohnzimmer holen kann.