„Klopapier?“ So geht es Real-Star in Quarantäne

Der deutsche Fußballstar Toni Kroos, der derzeit in Madrid unter Quarantäne steht, hat keine Anzeichen für eine Erkrankung am Coronavirus. „Mir und meiner Familie geht es gut, keine Symptome. Wir sind fit“, sagte Kroos per Videozuschaltung in der am späten Montagabend ausgestrahlten ProSieben-Show „Late Night Berlin“.