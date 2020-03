Schulbetreuung in Tirol von weniger als 1% genutzt

In Tirol sind am Montag nur sehr wenige Schüler in die Volksschulen, AHS-Unterstufen, Neuen Mittelschulen (NMS) und Sonderschulen gekommen, um das dortige Betreuungsangebot zu nützen. Nur 537 von 62.373 Schülern in der Sekundarstufe 1, also weniger als ein Prozent, besuchten die Schulen, erklärte Tirols Bildungsdirektor Paul Gappmaier gegenüber der APA.