Psychologin rät: „Kindern alles gut erkären“

Was können Eltern tun, um ihre Kinder in der aktuellen Situation zu beruhigen?“, fragen wir die klinische Psychologin Caria Zweiner aus Linz. Sie weiß: „Einer der wichtigsten Beiträge ist, dass Eltern selbst möglichst die Ruhe bewahren und zuversichtlich bleiben. Mögliche Ängste oder andere Gefühle der Kinder sollen von den Eltern feinfühlig wahrgenommen, thematisiert und ernst genommen werden.“ Carina Zweiner ist selbstständig in freier Praxis in Linz und im Diakonie-Zentrum Spattstraße, Sonderkrankenhaus für Kinder- und Jugendpsychiatrie, und weiß: „Um Kindern die Situation richtig erklären zu können, sollten die Informationen der Eltern auf entsprechend sicheren Quellen basieren.“