TEST --------------Daheim mit Tier Kopieren

Mit unseren vierbeinigen Lieblingen an der Seite kann man so manche Situation gleich viel positiver sehen. Längst ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass Hund, Katz & co. beruhigend auf uns wirken. Und wie oft jammern wir, dass wir keine Zeit haben, um uns ausreichend mit unseren Tieren zu beschäftigen, ihnen Tricks beizubringen. Jetzt haben wir sie und die „Krone“ Tierecke startet dafür die Serie #DaheimMitTier.