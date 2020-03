Bergrettung St. Gilgen barg abgestürzten Wanderer

Auf einem ausgesetzten alpinen Steig rutschte der 45-Jährige aus und stürzte in die Tiefe. Zehn Bergretter der Ortsstelle machten sich kurz darauf auf den Weg zum Verletzten: „Der Mann war in Begleitung unterwegs. Durch den Absturz erlitt er Verletzungen an Kopf, Hand und Oberkörper. Er war dazu kurzzeitig nicht ansprechbar“, schildert der Ortsstellenleiter von St. Gilgen, Stephen Matthey, die nächtliche Unfall-Situation.