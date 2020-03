Keine Bischofskonferenz: Schönborn behält Vorsitz

Kommunikation nur via Telefon- bzw. Videokonferenz

Angesichts der Umstände werde die Kommission in der Regel via Telefon- bzw. Videokonferenz kommunizieren. „Die erste Telefonkonferenz der Kommission findet voraussichtlich bereits am Montag statt“, erklärte Schipka, der als Generalsekretär dabei das Protokoll führen wird, um alle anderen Mitglieder der Bischofskonferenz zeitnah zu informieren. „Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe wird Kardinal Schönborn den Vorsitz der Österreichischen Bischofskonferenz bis zur nächsten Vollversammlung führen und die Bischofskonferenz wie bisher nach außen vertreten“, hielt Schipka weiters fest.