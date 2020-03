Salzburgs Erzbischof mit guten Chancen auf Vorsitz

Wer wird der Nachfolger von Kardinal Christoph Schönborn und damit Oberhirte der katholischen Kirche in Österreich? Dies soll in der kommenden Woche bei der Bischofskonferenz in Wien entschieden werden. Salzburgs Erzbischof Franz Lackner soll laut Kirchen-Insidern gute Chancen auf den höchsten Posten haben.