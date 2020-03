Unter Drogeneinfluss durch Wien gerast - gestoppt

Gefährliche Situationen

Mit vier Streifenwagen und zwei Zivilfahrzeugen wurde versuchte, den BMW-Fahrer aufzuhalten. Dadurch kam es teilweise zu sehr gefährlichen Situationen - so wich er Einsatzfahrzeugen beispielsweise über den Gehsteig aus. Kein Weiterkommen gab es schließlich in einer Sackgasse beim Gertrude-Wondrack-Platz in Meidlung. Dort versperrte ihm ein Streifenwagen die Ausfahrt, den er rammte. Der Mann versuchte, zu Fuß weiterzuflüchten, kam aber nicht weit. Bei einer Wohnhausanlage wurde er schließlich festgenommen.