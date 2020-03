Steirische Skigebiete beenden Saison am Montag

Die steirischen Skigebiete beenden ihre Saison am Sonntag vorzeitig wegen des Coronavirus. Am Montag stehen alle Seilbahn- und Liftbetriebe bereits still. „Diese Maßnahme ist sehr schmerzlich und trifft die Tourismusbranche hart. In einer derartigen Krise ist es aber erforderlich, die Gesundheit der Bevölkerung an erste Stelle zu stellen“, so Tourismuslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP).