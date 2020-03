20. Amadeus Awards auf September verschoben

Zwei Preisträger stehen bereits fest: Das Duo Anger erhält den FM4-Award, der von den Hörern des ORF-Radios bestimmt wird, wie FM4 am Freitag in einer Aussendung bekannt gab. Anger, bestehend aus Nora Pider und Julian Angerer, werden im Rahmen der Amadeus Gala live auftreten. Ihr Album-Erstlingswerk tauften die Musiker, die ursprünglich aus Südtirol kommen und mittlerweile in Wien leben, „Heart/Break“.