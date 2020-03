Quarantäne-Lager wird in den Lungau verlegt

Man hätte es nicht geschafft, 44 Flüchtlinge rechtzeitig vom Asyl-Heim auf den Gründen des Flussbauhofes bei der Alpenstraße zu verlegen, heißt es vom Land. Auf dem Areal hätte kurzfristig eine Quarantänestation entstehen sollen, die Handwerker waren schon am Werk. Doch nun ist alles anders. Die Asylwerber, die sich bereits heftig gegen die geplante Umsiedelung gewehrt hatten, müssen ihr Zuhause nun doch nicht verlassen. Das Land will die geplante Quarantäneunterkunft nach Tamsweg in den Lungau verlegen.