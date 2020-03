Besuche in Wohn- und Pflegeheimen beschränkt

Besuch nur bei Ausnahmefällen

„Um die besonders gefährdete Bevölkerungsgruppe der alten und betagten Menschen vor dem Coronavirus zu schützen, benötigt es auch sensible Maßnahmen im Besuchsbereich. Das Land Tirol ersucht daher alle Angehörigen und Bekannten von Personen in Wohn- und Pflegeheimen, die Besuche zu beschränken“, so Tilg in einer Aussendung. Ein Zutritt zu Pflegeheimen sei derzeit nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. Es wurde geraten, zur Kontaktaufnahme nur Telefon oder E-Mail zu nutzen.