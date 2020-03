Bisher kein Verdachtsfall bei den Grenzkontrollen

Die Grenzkontrollen am Brenner sowie am Reschenpass und in Sillian haben vorerst keinen Corona-Verdachtsfall zutage gebracht. Demzufolge hätten auch keine Abstriche gemacht werden müssen. Indes gab es aber 71 Zurückweisungen nach Italien - in Fällen, in denen etwa keine Gesundheitszertifikate vorlegt werden konnten.