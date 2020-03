Ärzte erfinden Rap-Song über Coronavirus

Dabei erklären sie den Kindern spielerisch, dass das Wichtigste die Prävention ist. Also oft und gründlich mit Seife die Hände waschen und nur in die Armbeuge husten und nießen. Im Refrain singen sie schließlich: „Warum sollten wir das tun? Weil wir wollen keinen Coronavirus. Mache das, was die Ärzte dir sagen!“ Danach werden die Zuhörer noch darauf aufmerksam gemacht, Ohren, Nase und Augen nicht mit den Fingern zu berühren, da dadurch die Viren leichter in die Schleimhäute gelangen können.