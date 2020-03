Den Marathon am Schirm - Plan B in petto

Für den Mai hat Olympiastarter Peter Herzog bereits die Zusage gegeben, will wie im Vorjahr (damals an der Seite von Skispringerin Chiara Hölzl) in der Hyundai-Staffel mitwirken. Nach vier Wochen intensiver Vorbereitung an der Algarve stand für den Saalfeldener die 21-km-Distanz beim Wien-Marathon am Plan. Nach dessen Absage hofft er nun, dass wenigstens die Marathon-ÖM in der Bundeshauptstadt stattfindet - für ihn persönlich als krönender Abschluss der Frühjahrsvorbereitung. Ehe es ab Juni sechs Wochen zum Höhentraining nach St. Moritz (Sz) geht.