Steirische Wirtschaft leidet unter dem Coronavirus

„Wir haben Probleme in den Branchen Automotive, Maschinenbau, Elektronik und Textilien. Inwieweit sich das in den nächsten Wochen fortsetzen wird, ist noch nicht einzuschätzen. Natürlich ist der Tourismus insbesondere betroffen“, so Eibinger-Miedl bei einer Pressekonferenz nach einer Sondersitzung der Regierung in Graz.