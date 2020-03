Party hat ein Ende: Wiener Clubs machen dicht

Prater DOME, A-Danceclub, Pratersauna und wie sie alle heißen: Einige Clubs der Stadt sind nun betroffen, denn ab sofort gibt es in Wien hier nichts mehr zu feiern. Bis Anfang April sind die meisten Events gestrichen und die Türen sind verschlossen. Wien ist nun die City der Geisterclubs. „Man kann pauschal sagen, dass das für die ganze Szene eine Katastrophe ist“, so Sabine Reiter, geschäftsführende Direktorin des Vereins Mica. „Halten wir in diesen Tagen zusammen und versuchen, das Corona Virus einzudämmen und das Gesundheitswesen nicht unnötig zu belasten. Schließlich möchte keiner von uns ältere Menschen anstecken und unnötig gefährden. Wir wünschen euch und euren Familien viel Glück und Gesundheit in dieser sehr unangenehmen Zeit“, postet beispielsweise der Prater DOME. Bis einschließlich 2. April bleiben hier vorerst die Tore geschlossen.