Schwiegermonster-Alarm und Gefängnis-Einblicke

„Ich bin jetzt um einen Mensch kleiner geworden. Ich bin um die Hälfte weniger“, sagt Marcell in der morgigen Ausgabe von „Teenager werden Mütter“. In der Privatklinik herrscht währenddessen für Vielleicht-Teeniepapa Kevin und Neo-Mami Jessica nach der Geburt von Tochter Aurelia traute Dreisamkeit. Doch schon bahnt sich der erste Besuch von Kevins Eltern an. Was Kevins Mutter Laura alias Schwiegermonster in spe wohl sagen wird? City4U hat die Sendungsvorschau: