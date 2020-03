Betörende Bilderpoesie im „Land des Honigs“

Diese Hingabe an ihr Tun ist die einzige Freude der in nur einem Raum lebenden Frau, die auch ihre bettlägrige Mutter pflegt. Als sie einen kinderreichen Nachbarn an ihrem Imker-Wissen teilhaben lässt, setzt dieser dies um, wird zu gierig und bringt so das Gleichgewicht der Natur in Gefahr.