Coronavirus: Alle Lebensbereiche betroffen

Die private St. Gilgen International School will bis Ostern per E-Learning unterrichten. Für die öffentlichen Schulen soll nun die Anweisung der Regierung in Wien gelten. „Wir haben die Empfehlung Ausflüge, Reisen und Schulveranstaltungen auszusetzen“, erklärt Bildungsdirektor Rudolf Mair dazu. Mair schließt auch Schulsperren fallweise nicht aus. „Vorerst sollten die Schulen die Empfehlung jedoch ernst nehmen“, so Mair weiter.