Wienerin designt Schmuck für „Frauli“ und „Herrli“

Inspirationen für ihre Kreationen hat sie genug auf Lager und nicht nur Frauen können ihren Schmuck tragen. Dezente Armbänder aus Stoff gibt es mit diversen Plättchen auch in dunklen Farben für den Herr der Schöpfung. Seit 2014 arbeitet die Wienerin fleißig an der Entwicklung von „Iva‘s jewelry box“ und postet fleißig in sozialen Netzwerken, um ihre Schätze gut in Szene zu bringen. Achtung: Die nächste neue Kollektion kommt bereits nächste Woche heraus!