Überraschende Wende bei Feuerteufel-Prozess

Monatelang wurde gegen ihn ermittelt und er saß sogar in U-Haft - doch beim am Dienstag fortgesetzten Prozess am Landesgericht gab es einen Freispruch für einen Deutschen (39). Die einzige Belastungszeugin nach Bränden in einer Telfer Wohnanlage war mehr als unglaubwürdig, auch Handydaten waren nicht belastend.