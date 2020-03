Neue Dating-App nur für Männer mit kleinem Penis

Laut Dating-App-Gründer David Minns würde die Pornoindustrie und Produkte zur Penisverlängerung zu noch mehr Verunsicherung bei den Männern führen. Mit der Plattform will er zeigen, dass Größe nicht alles ist und die Qualität des Sexuallebens nicht davon abhängt. Eine Tatsache, die Patienten in der Praxis von Sexualtherapeutin Bettina Brückelmayer noch lernen müssen: „Es kommen Männer in meine Praxis, deren Penis unter der Durchschnittsgröße liegt. Das sind aber meist Extremfälle, da sich die meisten damit ganz gut arangieren. Das sind jene, die einen großen Leidensdruck meist schon seit der Pubertät haben.“