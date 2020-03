Räuber: „Geld her, oder wir stechen euch ab“

Es war schon frühwinterlich dämmrig, als die beiden Brüder am 3. November gegen 18 Uhr plötzlich umzingelt wurden. „Geld her, aber sofort“, herrschten die jungen Kriminellen die beiden Jugendlichen in der Anton-Baumgartner-Straße ganz in der Nähe der Alt-Erlaaer Wohnsiedlung an.