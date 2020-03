Grippehöhepunkt ist in Oberösterreich überstanden

10.455 grippale Infekte

Zu den 414 Influenzafällen gesellen sich aber noch weitere 10.455 Landsleute, welche wegen eines grippalen Infekts ebenfalls krankgeschrieben sind. Positiv: auch diese Krankschreibungen sind im sinken. Vor einem Monat waren noch gut 4000 mehr betroffen. Die Dauer eines solchen Infekts ist in der Regel eine Woche, danach sollten die Symptome wieder abklingen. Halsschmerzen, Husten, Schnupfen, Kopf- und Gliederschmerzen sowie leichtes Fieber sind „lästige“ Begleiterscheinungen, gerade in Zeiten des Coronavirus (siehe oben) ist die Verunsicherung in der Gesellschaft zu spüren.