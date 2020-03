„Nicht normal“: Hitzewelle rollt auf Spanien zu

„Das, was da auf uns zukommt, ist nicht normal“, sagte am Montag der Sprecher des staatlichen Wetterdienstes, Ruben del Campo. Die Temperaturen würden teilweise um zehn Grad höher liegen, als es sonst für diese Jahreszeit üblich wäre. In Teilen Andalusiens könnte es sogar bis zu 34 Grad heiß werden.